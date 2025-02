Mais um app de namoro para evangélicos chega ao Brasil

Mais um aplicativo de namoro para evangélicos chega ao Brasil. A plataforma, Achei, tem a expectativa de concorrer com o Tinder, maior app de encontros no Brasil e no mundo.

O Achei foi idealizado para evangélicos que desejam encontrar “conexões que valorizam a fé e o relacionamento com Deus como fundamentos”.

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, os evangélicos representavam 22,2% da população brasileira, totalizando aproximadamente 42,3 milhões de pessoas. Estudos mais recentes indicam que esse número continuou a crescer. Estimativas de 2022 estimam que aproximadamente 65 milhões de pessoas se consideram evangélicas.

O aplicativo chega ao Brasil, segundo seus criadores, para solucionar dificuldades que pessoas evangélicas têm em encontrar parceiros comprometidos com Deus.

Destinado para pessoas de 18 a 40 anos, o Achei não tem qualquer opção de gênero que não seja feminino ou masculino. Evangélicos trans, portanto, não terão chance por lá.