Pedido de Antonio Palocci chega às mãos de Dias Toffoli

Discretamente, sem alarde, aportou no gabinete de Dias Toffoli na segunda-feira, 10, um pedido de Antonio Palocci.

A petição de Palocci, em segredo de Justiça, está relacionada à decisão do ministro que beneficiou Marcelo Odebrecht com a derrubada de todas as decisões e condenações da Lava Jato contra o empreiteiro.

Desde então, diversos alvos da operação têm conseguido extensões da canetada de Toffoli e, assim como Odebrecht, visto suas condenações serem derrubadas.

Em um dos casos mais recentes, como mostrou a coluna, Leo Pinheiro, ex-presidente da OAS, conseguiu decisão favorável de Toffoli, mantida pela Segunda Turma do STF. Delator, assim como Palocci, Pinheiro manteve intacta sua colaboração premiada.

As decisões de Dias Toffoli nesse sentido têm considerado que houve conluio entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato contra os réus. As principais provas disso são as mensagens do Telegram hackeadas e apreendidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing. Antonio Palocci está entre os alvos da Lava Jato que tiveram acesso concedido ao acervo de chats.