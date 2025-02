Eduardo Paes e presidente da Caixa selam acordo para espaços de GovTechs

A Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram, nesta terça-feira, 11, um acordo de colaboração para o uso de um espaço do banco destinado para GovTechs, start-ups tecnológicas voltadas para atender governos. A assinatura ocorreu durante a abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília.

O Espaço Teia é o primeiro ambiente da Caixa voltado à inovação. É um hub, que fica em Brasília e tem o objetivo de conectar startups de GovTech de diferentes regiões do país.

Pelo acordo, a Caixa oferecerá ao Rio uma estrutura de inovação, que também terá na cidade um espaço semelhante. O presidente do banco, Carlos Vieira, afirmou que a parceria busca impulsionar soluções voltadas tanto para clientes da Caixa quanto para moradores do Rio de Janeiro.

Atualmente, 11 startups atuam hub, desenvolvendo soluções o setor público e o privado. A seleção das empresas foi baseada no relatório do BrazilLab, que mapeia iniciativas GovTech no país.

O ambiente tem salas de reunião, estúdio audiovisual e espaço para palestras, além de uma plataforma digital voltada à comunicação, capacitação e conexão entre empreendedores e o setor público.