CPI das apostas espera julgamento de Paquetá na Inglaterra e extradição de Rogatto

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas no Senado quer esperar o julgamento do jogador Lucas Paquetá na Inglaterra e a extradição do empresário William Rogatto, conhecido como “rei do rebaixamento”, para apresentar seu relatório final. Nesta terça-feira, 11, a comissão foi prorrogada por mais 45 dias.

O relatório final seria apresentado nas sessões desta semana, na terça e quarta-feira. Os senadores, entretanto, concordam que a extradição de Rogatto e o julgamento de Paquetá poderão trazer mais detalhes às investigações da CPI.

A decisão foi tomada após o recolhimento de assinaturas necessárias para adiar o fim da comissão de inquérito.

O parecer de Romário, relator da CPI, tem 692 páginas e propõe o indiciamento de três pessoas por envolvimento nas manipulações esportivas: William Rogatto, Thiago Chambó Andrade e Bruno Tolentino, que é tio do jogador Lucas Paquetá. O relatório, no entanto, pode mudar.

William Rogatto foi preso em Dubai em novembro de 2024 e ainda não tem uma data exata para sua extradição. O julgamento de Paquetá está previsto para março.