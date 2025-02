PT versus PT: o recado do senador Rogério Carvalho ao ministro Márcio Macêdo

Candidato à reeleição ao Senado em 2026 e líder do PT na Casa, Rogério Carvalho possui um conterrâneo em Sergipe que também almeja uma posição majoritária no estado: Márcio Macêdo, chefe da Secretaria-Geral do governo Lula.

Carvalho afirmou ao PlatôBR na segunda-feira, 3, que sua candidatura para a reeleição no Senado está certa. Tanta certeza, segundo o senador, veio de uma conversa com o próprio Lula em abril de 2024, quando ouviu do presidente que deveria concorrer a um novo mandato.

Sobre o preparo de Macêdo para uma candidatura majoritária, a senador ou governador, o líder do PT no Senado desconversou. Para ele, nenhum político deve opinar ou decidir a trajetória de aliados.

“Ele tem que avaliar o melhor caminho para ele. Acho que político nenhum deve fazer avaliação sobre o que o outro deve fazer, porque é algo muito pessoal”, disse Carvalho no estúdio do PlatôBR no Congresso.

Questionado se o PT tem condições de lançar candidatura ao governo de Sergipe, em uma chapa que incluiria sua candidatura ao Senado, Carvalho afirmou esperar que outras forças se aliem ao partido para aumentar o arco de alianças e as chances de vitória.