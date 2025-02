PSOL prevê crise política no palanque de Lula no RJ em 2026

O PSOL prevê uma crise no palanque de Lula no Rio de Janeiro, em 2026.

O motivo é a necessidade de o partido lançar uma candidatura própria, de esquerda, contra Eduardo Paes e contra o nome que será escolhido pelo governador Cláudio Castro.

Para isso, o PSOL estadual terá que integrar uma coligação diferente do PT no estado, já que o partido apoiará Paes. O partido pleitea a vice na chapa do prefeito carioca.

Os partidos podem se unir em eleições por coligações ou federações. A coligação dura apenas o período eleitoral e pode ser regional, enquanto a federação deve durar no mínimo quatro anos e ter abrangência nacional. Ou seja, o PSOL nacional pode estar em uma federação com o PT, o que não significa que, nos estados, ele tenha que estar coligado com o partido.

Integrantes do PSOL fluminense avaliam que candidatos a deputado estadual e federal não abrirão mão de receber algum afago de Lula em suas campanhas.

O cenário pode se assemelhar ao do PDT em 2022. O candidato da sigla ao governo do Rio daquele ano, Rodrigo Neves, apesar de não ter o PT em sua coligação, usou a figura de Lula na campanha.

Em 2022, o PSOL esteve ao lado do PT em apoio à candidatura do PSB, cujo nome era Marcelo Freixo.

A propósito, o PSOL do RJ até hoje não digeriu a filiação de Marcelo Freixo e de Anielle Franco ao PT.