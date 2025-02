Governo Lula precisa reconquistar confiança da população, diz governador aliado

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, é do PSB, partido aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nem por isso deixa de enxergar as falhas do atual governo do petista. Para ele, há erros não só no front da comunicação, como ficou evidente na crise do Pix, mas também na gestão, com a falta de unidade interna em relação a temas como controle de gastos e equilíbrio fiscal. “O governo tem que reconquistar a confiança da população brasileira”, diz.

Para Casagrande, há tempo hábil para corrigir os problemas. “Ele (Lula) tem este ano 2025 para puxar de fato a unidade do governo, uma direção única, independente do partido a que pertence o ministro, para a gente poder ter um país que possa aumentar a confiança. A crise de confiança é que, efetivamente, afeta o desempenho do governo. Então, tem que reconquistar a confiança da população brasileira”, disse o governador a Rodrigo Rangel.

Outro desafio grande para Lula, observa Renato Casagrande, é ter de lidar com um Congresso empoderado, dono de uma fatia importante das verbas do Orçamento da União – o que tira parte da capacidade de iniciativa do Executivo. No Espírito Santo, à diferença do que ocorre na relação entre o Planalto e o Congresso, as emendas parlamentares não são obrigatórias. É o governador que decide quem recebe ou não.

Assista à íntegra da entrevista:

Ex-deputado federal e ex-senador, Renato Casagrande, de 64 anos, está no segundo mandato consecutivo de governador. Ele é filiado ao PSB desde 1990. Nas eleições de 2022, foi, entre os candidatos de partidos de esquerda ou de centro-esquerda, o único eleito para o governo em um estado onde Jair Bolsonaro obteve a maioria dos votos.