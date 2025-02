Após fala sobre o 8 de Janeiro, Hugo Motta leva pai a Lula

Após dizer que não houve tentativa de golpe no 8 de Janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, levou seu pai, o prefeito de Patos, Nabor Wanderley, para um encontro com Lula nesta segunda-feira, 10.

No encontro, conforme contou o jornalista Maurílio Junior, Nabor Wanderley recebeu um prêmio do Ministério da Educação diretamente das mãos de Lula, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização MEC 2024.

No vídeo publicado nas redes sociais do prefeito de Patos, Lula parabeniza Nabor pela eleição do filho à Presidência da Câmara dos Deputados.

Na semana passada, em seu primeiro compromisso como presidente da Câmara, Hugo Motta apresentou sua avó, Francisca Motta a Lula. Francisca Motta, de 83 anos, é deputada estadual da Paraíba pelo Republicanos.