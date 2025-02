Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, brain rot: livro disseca mitos

Diante do constante aumento dos transtornos mentais pelo mundo, além de uma nociva prática de “romantização” de sofrimentos psíquicos nas redes sociais (vide a trend no Tiktok do “chá revelação do transtorno psiquiátrico”), a psiquiatra, psicoterapeuta e neurocientista Juliana Belo Diniz lançará um livro para trazer um novo e especializado ponto de vista sobre o assunto. “O que os psiquiatras não te contam” chega às livrarias pela editora Fósforo em março de 2025.

Diniz busca desmistificar a ideia de que transtornos como depressão, ansiedade e síndrome do pânico são doenças mentais passíveis de tratamento exclusivamente por meio de medicamento. Explorando também temas como o efeito placebo e os fenômenos do burn out e brain rot, a autora levanta a importância do combate ao discurso hegemônico da ultraprodutividade e da hipermedicalização.

A partir da psiquiatria, psicoterapia e neurociência humanizadas, a autora optou por priorizar uma narrativa mais leve sobre o tema, que é tão delicado e, por vezes, tão negativo por si só. O livro endosa a discussão em torno da saúde mental pelo destaque da importância de transformações sociais. Na obra, Diniz aponta alternativas para mudanças políticas, sociais e econômicas com efeitos nas questões mentais.

Isso sem deixar de lado as críticas a questões polêmicas, como a geração Prozac, a deterioração mental resultante da exposição excessiva de informações no meio digital e a visão equivocada e estereotipada da figura do psiquiatra como mero prescritor de remédios.