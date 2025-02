Governadora tucana de Pernambuco quer apoiar petista Humberto Costa ao Senado

Principal nome do PT de Pernambuco para o Senado em 2026, Humberto Costa está em compasso de espera sobre as combinações eleitorais no estado e o eventual apoio de Lula aos dois principais candidatos, João Campos, que desponta como líder absoluto nas pesquisas, e Raquel Lyra, que tentará a reeleição.

A tucana Raquel Lyra, que deve ir para o PSD, já sinalizou para aliados que gostaria de ter Humberto Costa em sua chapa, caso, é claro, Lula decida lhe dar apoio. Mas seus auxiliares sabem que o melhor cenário para Lula é manter neutralidade e garantir os dois palanques, o dela e o de João Campos.

O prefeito de Recife tem boa relação com Humberto Costa, mas também se reconciliou com a prima, a ex-deputada Marília Arraes, que almeja ao Senado. São duas vagas por estado em 2026, mas sabe-se que é difícil uma coligação conquistar os dois lugares.

Humberto Costa tem repetido um mantra: que a prioridade é a reeleição de Lula, e o Senado vem depois.