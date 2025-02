Lula é aconselhado a ter outra ministra evangélica

Nas tratativas da reforma ministerial que vem aí, tem sido defendido junto a Lula que uma mulher evangélica seja indicada ministra da Ciência e Tecnologia — hoje, o governo já tem Marina Silva. A atual titular da pasta, Luciana Santos, do PCdoB, deve assumir o Ministério das Mulheres, como noticiou a coluna.

Somada a outra diretriz do Planalto na reforma, a de aumentar o espaço do PSD na Esplanada, a busca de Lula por uma evangélica tem feito circular um nome que preenche os dois requisitos: a senadora Eliziane Gama, do Maranhão.

Evangélica da Assembleia de Deus e filha de pastor, a senadora de primeiro mandato ganhou projeção em sua atuação como relatora na CPI do 8 de Janeiro, em 2023.

Em seu relatório, Eliziane pediu o indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas, incluindo figuras como os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto, este preso, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que fechou delação premiada.

No sábado, 1, em entrevista no estúdio do PlatôBR no Congresso Nacional, Eliziane defendeu a reeleição de Lula no ano que vem e que o PSD apoie o projeto.