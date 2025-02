‘PEC dos Militares’ será incluída entre as prioridades do Planalto no Congresso

Na próxima semana, o governo deverá apresentar um adendo à lista de 25 prioridades que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) entregou ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

As indicações serão levadas a Motta e também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (foto). É mais um gesto do Planalto na direção de demonstrar o desejo de governar com o apoio dos presidentes.

Entre as propostas que constarão do adendo está a que muda a Constituição para impedir que militares da ativa possam disputar eleições. O texto exige que militares passem para a reserva caso queiram exercer atividade política. Além da PEC, o governo também apontará como prioridade projetos da área de educação.

PEC da Segurança

O governo não decidiu, no entanto, se incluirá na leva a PEC da Segurança Pública, cujo texto enfrenta resistência de governadores, que temem perder autoridade. Nesse tema também há divergência entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Lewandowski defende que o texto seja enviado logo para que o Congresso vote e faça as alterações que achar necessário. Rui Costa quer que o texto seja aperfeiçoado antes de ser submetido aos parlamentares.