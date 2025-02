Mourão vira alvo (de novo) de bolsonaristas

O senador e general da reserva Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente da República no governo de Jair Bolsonaro, tem sido atacado nas redes sociais por bolsonaristas que o acusam de ser um suposto informante da Polícia Federal nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

“Eu era vice do ‘golpista’ e não fui indiciado”, afirma um dos memes que têm circulado freneticamente em grupos de WhatsApp de apoiadores de Jair Bolsonaro. “Realmente é para refletir. Todo o mundo em torno do Bolsonaro é perseguido, menos o seu vice. Fica cada vez mais claro quem era o informante do sistema e o sabotador do governo”, diz outra mensagem que ataca o general e ex-vice.

As investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe levaram ao indiciamento de 40 pessoas, entre elas o ex-presidente Bolsonaro, e à prisão do também general Walter Braga Netto.

“A intervenção de Biden nas eleições brasileiras…Financial Times afirma que Mourão era o informante da CIA”, diz mais uma mensagem espalhada pelos críticos de Mourão.

Outra especula as razões pelas quais Mourão não seria atacado pelo PT: “Alguém nunca achou coincidência o Mourão ser poupado de tudo? O STF não persegue ele? O PT nunca ataca ele? O desgoverno Lula nunca fala nada dele… Estranho ou faz muito sentido”.

Acompanham as mensagens fotos de Mourão ostentando um broche com a bandeira chinesa e cumprimentando Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula e atual ministro do STF.