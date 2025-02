Parlamentares do PSol acionam MP contra monitoramento por câmeras de Nunes

O deputado Ivan Valente, do PSol de São Paulo, e a vereadora paulistana Keit Lima, também do PSol, apresentaram uma representação ao Ministério Público de São Paulo para que sejam investigadas a licitação do Smart Sampa e a divulgação dele por Ricardo Nunes e a Prefeitura. O programa de monitoramento e reconhecimento facial na capital paulista inclui 20 mil câmeras.

No documento endereçado ao procurador-geral de Justiça paulista, Sérgio de Oliveira e Costa, os psolistas citam uma reportagem do site Intercept Brasil que levantou suspeitas sobre a licitação do Smart Sampa, no valor de R$ 588 milhões. Valente e Keit querem que se apure se houve direcionamento da concorrência.

Na mesma representação ao MP, o deputado e a vereadora alegam que Nunes e a Prefeitura paulistana teriam divulgado de maneira irregular o programa. Nesta semana, o prefeito fez uma postagem sobre o Smart Sampa em sua conta no Instagram e o site da Prefeitura divulgou uma visita de prefeitos da Região Metropolitana à central de monitoramento.