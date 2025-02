BRB diz que errou em documentação para o BC e que presidente continua

O BRB informou nesta sexta-feira, 7, que “cometeu um erro material no preenchimento da instrução do pleito de renovação do mandato do presidente Paulo Henrique Costa” submetido ao Banco Central. O erro teria gerado o ruído e uma documentação oficial do BC em que o nome de Costa não aparecia como presidente do banco.

O BRB informou que, tão logo detectou o erro, corrigiu os documentos e os remeteu ao BC ainda na noite de quinta-feira. Já o BC não comenta o caso.

Paulo Henrique Costa, de 47 anos, está na presidência do BRB desde 2019. Em outubro passado, o BRB elegeu sua diretoria composta por 6 integrantes para o mandado que vai até 2026, reconduzindo Paulo Henrique Costa. Mas, no final do mês passado, o Banco Central publicou em documento a lista dos nomes confirmados pelo pleito, mas sem o do presidente.