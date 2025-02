Elisama Santos, a sobrecarga feminina e a herança emocional de mulheres

A escritora e psicanalista Elisama Santos retorna ao universo do romance com “Ensaios de despedida”. O livro, que sucede “Mesmo rio”, aprofunda-se na no mundo da sobrecarga doméstica e emocional vivida por gerações de mulheres, especialmente negras.

“Ensaios de despedida” conta a história de Cristina, uma advogada que, após vinte anos de casamento, decide deixar sua casa. Cristina começa, então, a escrever uma espécie de diário em que registra o cotidiano, suas angústias e as razões que a levaram a deixar o lar da família.

No percurso de sua escrita diária, Cristina revisita sua trajetória e a de outras mulheres de sua família, expondo como o silêncio e a submissão que moldaram suas existências. A obra de Santos aborda as camadas das relações familiares e o impacto do não dito entre mães e filhas.

Autora dos best-sellers “Educação não violenta” e “Conversas corajosas”, Santos constrói um relato sobre os desafios emocionais impostos às mulheres, além de propor caminhos para o acolhimento e a compreensão entre diferentes gerações.