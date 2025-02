Delegado no encalço de Bolsonaro ganha cargo de chefia na PF

Alvo do bolsonarismo, o delegado responsável pelas investigações contra Jair Bolsonaro no STF acaba de ganhar uma função de chefia na Polícia Federal.

Fabio Alvarez Shor foi designado pelo diretor da PF, Andrei Rodrigues, como chefe da Divisão de Investigações e Operações de Contrainteligência. O posto é vinculado à Diretoria de Inteligência Policial da corporação, comandada pelo delegado Leandro Almada da Costa.

Shor foi o delegado que investigou e indiciou Bolsonaro em três frentes que devem levar a PGR a denunciá-lo em breve: o caso da fraude no cartão de vacinação de Covid-19; o das joias desviadas do acervo presidencial; e o inquérito do golpe.

O policial já foi atacado abertamente por parlamentares bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro e o Marcos do Val. Shor também já relatou à PF ter sido alvo de tentativas de intimidação por pessoas desconhecidas.