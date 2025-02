Indicação de Hugo Motta para Anac causa ruído entre partidos

A indicação de Tiago Faierstein para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tem causado ruídos e críticas entre políticos da base aliada do governo. Faierstein é uma indicação do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Engenheiro formado pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é o atual diretor comercial da Infraero, estatal que controla o aeroporto Santos Dumont, no Rio, e aeroportos regionais de pequeno porte espalhados pelo país. Foi nomeado para o posto pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também do Republicanos.

No entanto, há rejeições ao nome de Faierstein inclusive no Republicanos. Seus críticos dizem que ele não teria experiência para a função. Além do cargo na Infraero, sua outra experiência com aviação vem de um hobby: foi praticante de aeromodelismo. O engenheiro deve ser sabatinado no Senado em março.

O PT havia indicado para o cargo Ondino Dutra, piloto e diretor do Sindicato dos Aeronautas, que tinha o apoio de deputados e senadores do partido. Mas a indicação não prosperou na Casa Civil.

Antes, o governo mandou para o Senado o nome de Tiago Pereira, diretor interino da Infraero, que seria ligado ao grupo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A indicação acabou substituída depois pela de Faierstein, que agora tende a ter o apoio da bancada petista, inclusive.