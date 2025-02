A surpresa para os fãs no show ‘Elis, 80’

O produtor musical João Marcello Bôscoli quer que o show “Elis, 80” seja como uma festa de aniversário. Na única apresentação, marcada para 28 de março em São Paulo, o filho mais velho de Elis Regina convidou três amigos de sua mãe para o palco: Ivan Lins, João Bosco e Raimundo Fagner. Eram companheiros próximos, que frequentavam sua casa e que compuseram canções para ela.

Para o show, que será no Espaço Unimed, os artistas poderão interagir com Elis graças a uma solução tecnológica. João Marcello recuperou e restaurou a voz dela diretamente dos tapes. Assim, serão duetos acompanhados por uma banda ao vivo.

“Uma coisa que eu destaco é a presença da Elis, seja através de suas entrevistas, que serão exibidas no telão, através de performances que ela fez ao redor do mundo, algumas dessas performances acompanhadas pela banda ao vivo. E também a voz da Elis”, contou ele à coluna.

Outro ponto alto serão as fotos de família inéditas, como esta, de 1967, do casamento de Elis e Ronaldo Bôscoli, em que um jovem Nelson Motta, também aparece, ali, ao lado do padre.

“É muito interessante saber que tem alguém que compôs uma música para a Elis. A Elis gravou, esta voz está aqui. E hoje a gente consegue que essa pessoa foça um dueto com a Elis, ao vivo. É muito vivo. Quando você fecha os olhos, a voz dela está ali, a banda está ali. Ela, automaticamente, está ali”, prosseguiu Bôscoli.