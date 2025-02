MP do Trabalho abre investigação sobre financeira de Magazine Luiza e Itaú

O Ministério Público do Trabalho em São Paulo abriu um inquérito civil para apurar supostas fraudes a normas trabalhistas na contratação de funcionários da LuizaCred, empresa aberta em sociedade entre Magazine Luiza e Itaú. A investigação foi instaurada na segunda-feira, 3, pelo procurador do Trabalho Rodrigo Barbosa de Castilho.

A LuizaCred funciona dentro de lojas do Magazine Luiza e oferece aos clientes da rede varejista serviços bancários como cartões de crédito, empréstimos consignados e financiamentos.

No entanto, conforme a denúncia o MPT que deu origem à investigação, funcionários da financeira são contratados e registrados como comerciários do varejo, e não como bancários e financiários — categoria cujos salários são mais altos. A denúncia foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles.

Conforme o despacho do procurador do Trabalho que abriu o inquérito civil, a apuração vai apurar supostas “irregularidades na terceirização de serviços”.

Procurado pela coluna, o Itaú disse por meio de sua assessoria de imprensa que as atividades da LuizaCred, em parceria com o Magazine Luiza, “atendem integralmente aos parâmetros legais autorizados pelo Banco Central do Brasil e às regras previstas na legislação trabalhista brasileira”. “O banco informa, ainda, que prestará todos os esclarecimentos necessários em relação ao tema para as autoridades competentes.”

O Magazine Luiza também foi procurado, mas não respondeu até a publicação do texto. O espaço segue aberto a manifestações.