PL cresce mais que PT em filiações em 2024 e PSD lidera avanço no Centrão

Em meio à polarização que protagoniza com o PT, o PL superou o partido de Lula em crescimento no número de filiados no ano passado. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a legenda de Jair Bolsonaro passou de 806,8 mil filiados em dezembro de 2023 para 901 mil em dezembro de 2024, um avanço de 11,7%. Os petistas passaram de 1,6 milhão para 1,64 milhão de filiados, crescimento de 2,4%.

Embora reúnam as duas principais lideranças políticas brasileiras à esquerda e à direita, PL e PT não são os partidos com maior número de filiados no país. A liderança segue sendo do MDB, que passou de 2,06 milhões para 2,04 milhões no ano passado, aumento de 1,2%.

Conforme os dados do TSE, o Centrão, grupo de partidos integrado pelos emedebistas e que tem forte influência sobre os rumos de qualquer governo, concentra 5,5 milhões de adesões. O número equivale a 35,7% do total de 15,4 brasileiros filiados aos partidos políticos com representação no Congresso.

No Centrão, a sigla que mais elegeu prefeitos no Brasil em 2024, o PSD, foi também a que mais viu crescer o número de novos militantes em suas fileiras. O partido criado e comandado por Gilberto Kassab tinha 406,4 mil filiados em dezembro de 2023 e fechou dezembro de 2024 com 469,3 mil, aumento de 15,5%.

Das outras siglas do Centrão, todas cresceram: o Republicanos foi de 502,7 mil para 568,1 mil (variação de 13%); União Brasil passou de 1,04 milhão para 1,09 milhão (5,2%); e o PP cresceu de 1,2 milhão para 1,3 milhão (3,8%).

Veja lista completa abaixo:

MDB: de 2,04 milhões de filiados para 2,06 milhões, aumento de 1,2%

PT: de 1,6 milhão de filiados para 1,64 milhão, aumento de 2,4%

PRD: de 1,33 milhão de filiados para 1,32 milhão, redução de 0,8%

PP: de 1,27 milhão de filiados para 1,32 milhão, aumento de 3,8%

PSDB: de 1,3 milhão de filiados para 1,29 milhão, redução de 0,3%

PDT: de 1,09 milhão de filiados para 1,1 milhão, aumento de 0,8%

União Brasil: de 1,04 milhão de filiados para 1,09 milhão, aumento de 5,2%

PL: de 806,8 mil filiados para 901 mil, aumento de 11,7%

Podemos: de 796,4 mil filiados para 813,2 mil, aumento de 2,1%

PSB: de 617,7 mil filiados para 652,9 mil, aumento de 5,7%

Republicanos: de 502,7 mil filiados para 568,1 mil, aumento de 13%

PSD: de 406,4 mil para 469,3 mil, aumento de 15,5%

Cidadania: de 431,8 mil filiados para 423,8 mil, redução de 1,8%

PCdoB: de 393,8 mil filiados para 389,5 mil, redução de 1,1%

Solidariedade: de 377,2 mil filiados para 382,3 mil, aumento de 1,4%

PV: de 350,2 mil filiados para 350,4 mil, aumento de 0,1%

PSol: de 287,4 mil filiados para 293,4 mil, aumento de 2,1%

Avante: de 216,7 mil filiados para 247,9 mil, aumento de 14,4%

Novo: de 40,1 mil filiados para 63,7 mil, aumento de 58,8%

Rede: de 42,4 mil filiados para 55,9 mil, aumento de 32,1%