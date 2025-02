Governo vai dar desconto de até 85% para pequeno produtor rural quitar dívidas

Seguindo a estratégia de gerar notícias positivas e promover medidas que estimulem a produção no campo, o governo prepara para este mês o anúncio de duas iniciativas com a presença do presidente Lula voltadas para pequenos produtores. Na semana que vem, será lançado um programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Rural. A expectativa é que cerca de 500 mil pequenos produtores possam quitar apenas dívidas de crédito rural com abatimentos que podem chegar a 85% do valor atual.

Segundo o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), os maiores descontos serão oferecidos para quem deve até o montante de R$ 10 mil. Para débitos de R$ 20 mil, explicou o ministro ao PlatôBR, a redução será de 65%, com um escalonamento. “Até R$ 10 mil será garantido os 85%, e no que exceder essa quantia incidirá 65%”, disse, enfatizando que o programa será restrito a operações de crédito rural e permitirá que os agricultores saiam do cadastro negativo das instituições financeiras.

Assentamentos rurais

Além do Desenrola Rural, está prevista a presença do presidente Lula em eventos para entrega de 90 assentamentos, entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Segundo Teixeira, a meta é alcançar 30 mil assentamentos este ano e a inclusão de 100 mil assentados no programa de reforma agrária.

As ações seguem a determinação do presidente de mostrar resultados do governo. Com a aproximação das eleições presidenciais de 2026, o governo tem pressa. Nos dois primeiros anos da gestão Lula, a quantidade de assentamentos foi mínima: 1.450, em 2023, e 1.903, em 2024. “Não tínhamos orçamento antes para comprar terras e fazer os assentamentos”, justifica o ministro. Neste ano, ele terá R$ 3,2 bilhões para gastar.