Oposição rebate bonés de governistas com boné que critica preço da comida

A oposição decidiu rebater na mesma moeda os bonés usados por ministros de Lula e parlamentares governistas durante as eleições ao comando da Câmara e do Senado, que diziam “o Brasil é dos brasileiros”.

Bolsonaristas confeccionaram bonés com os dizeres “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”. Novo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, capitaneou a iniciativa.

“É uma resposta ao ministro Padilha e ao senador Randolfe. Estamos aqui com a fantasia da realidade. Eles se fantasiam, a gente mostra a realidade. Ninguém aguenta pagar mais picanha cara, agora nem café nem picanha, o brasileiro está com a vida difícil”, disse Sóstenes à coluna.

“Fizeram cinco bonés, nós fizemos trinta. Cada ação será uma reação, daqui pra frente será assim até 2026”, afirmou.