Novo livro de revelação literária dos EUA chega ao Brasil em fevereiro

Chega às livrarias em fevereiro, pela editora Fósforo, o romance “Vidas tardias”, de Brandon Taylor, revelação do mercado editorial americano. O livro é o terceiro do autor, conhecido por sua abordagem da geração millennial, e o segundo dele a ser publicado no Brasil.

Em “Vidas tardias”, Taylor apresenta um retrato multifacetado de personagens, sobretudo jovens negros e gays, que enfrentam angústias e incertezas típicas de um período de transição na vida.

A obra tem enfileirado críticas positivas, como a do The New York Times, para a qual o livro é “primorosamente sensível… com lampejos de beleza”.

Aos 35 anos, Brandon Taylor estreou na literatura com “Mundo real”, romance finalista do Booker Prize de 2020 e eleito um dos melhores livros do ano pelo The New York Times. Ele também é autor do volume de contos “Filthy animals”.