‘Se Lula quer guerra, ele vai ter guerra’, diz líder do PL na Câmara

O novo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse em entrevista ao PlatôBR, neste sábado, 1º, que, se Lula quiser guerra com a oposição, terá guerra.

A resposta de Sóstenes foi a um pedido de Lula durante o jantar da bancada do PT na última sexta-feira, 31. O presidente afirmou que não quer “paz e amor” com a oposição no Congresso.

Lula esteve no jantar de confraternização que marcou a troca da liderança do PT na Câmara, que saiu das mãos de Odair Cunha (MG) para Lindbergh Farias (RJ).

Sóstenes assumiu a liderança do PL no lugar de Altineu Côrtes, que foi para a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados. A mudança na liderança do partido na casa marca, também, uma mudança de postura na oposição, que promete ser mais combativa.