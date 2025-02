Um musical para ‘Feliz ano velho’, primeiro livro de Marcelo Rubens Paiva

Autor do livro que baseou o filme “Ainda estou aqui”, que concorre a três categorias do Oscar, o escritor Marcelo Rubens Paiva deve ver uma outra célebre obra sua sair das páginas para ser encenada, agora como musical: “Feliz ano velho”.

Um projeto aprovado para captação via Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura pretende montar o espetáculo baseado no livro de Marcelo, o primeiro publicado por ele, com estrondoso sucesso, em 1982. Em “Feliz ano velho”, o filho de Rubens Paiva narra o acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos e a nova realidade que ele enfrentaria a partir de então.

O musical deve ser dirigido por Gustavo Barchilon e prevê passar por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

A trilha sonora do espetáculo deve incluir sucessos de bandas do pop-rock nacional, como Jota Quest, Skank, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho.

Antes de inspirar o musical, “Feliz ano velho” já teve uma montagem de sucesso no teatro, em 1983, com texto de Alcides Nogueira Pinto, direção de Paulo Betti e elenco com Denise Del Vecchio, Lilia Cabral, Adilson Barros, Christiane Rando e Marcos Frota.

O livro também já baseou um filme dirigido por Roberto Gervitz, lançado em 1987, que reuniu atores como Marcos Breda, Malu Mader, Marco Nanini e Eva Wilma.