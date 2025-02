Lula vai telefonar para Davi e Motta

Tão logo acabem as eleições no Senado e na Câmara, o presidente Lula vai telefonar para Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado, e Hugo Motta, que deve vencer a eleição na Câmara ainda na tarde deste sábado, 1.

No Senado, Davi Alcolumbre já foi eleito com 73 votos. Na Câmara, a sessão começa às 16h30.

A informação sobre os telefonemas, praxe do jogo democrático, foi confirmada pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, em entrevista ao PlatôBR.