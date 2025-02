AO VIVO: Acompanhe agora nossa segunda live especial, direto do Congresso

O PlatôBR transmite neste sábado, direto de um estúdio montado dentro do Congresso Nacional, os bastidores das eleições que definem os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Trata-se de uma disputa que já estava, com antecedência, resolvida, com vitória por larga margem do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Acompanhe nossa live aqui:



Participa da transmissão todo o time do PlatôBR. Pela manhã, trouxemos o panorama geral da disputa (assista aqui), com entrevistas com personagens relevantes. Agora, trazemos o resultado e a repercussão da eleição no Senado. Logo mais, no início da noite, voltaremos para fazer um balanço do dia e apontar o que vem por aí com o Congresso sob novo comando. Além disso, aqui em nossa página, você também pode conferir notas e reportagens exclusivas sobre o que se passa nos bastidores tanto da Câmara quanto do Senado. Siga conosco!