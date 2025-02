AO VIVO: Acompanhe agora a live especial do PlatôBR, direto do Congresso

O PlatôBR montou um estúdio dentro do Congresso Nacional e transmite neste sábado, direto de Brasília, os bastidores das eleições que definirão quem serão os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos próximos dois anos. Trata-se, é bem verdade, de duas disputas que, se nenhuma hecatombe acontecer, já estão previamente resolvidas, com a provável vitória – por larga margem – do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Em torno dos dois foi construído um arco de alianças sustentado principalmente pelos partidos do Centrão, grupo do qual ambos fazem parte, mas que incluem outras legendas que vão do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não significa, porém, que os bastidores do processo estão monótonos – até porque, em tempos de grande empoderamento do Congresso na relação com o Executivo, a sucessão nas duas casas é determinante para o futuro próximo do país.

Acompanhe nossa live aqui:

Participa da transmissão toda a equipe do PlatôBR. Além desta primeira live, há mais duas programadas. A próxima será às 14h30, repercutindo o resultado da votação no Senado e apresentando os últimos movimentos antes da eleição na Câmara. Depois, às 20h30, voltaremos para analisar todos os resultados do dia e apontar o que vem por aí com o Congresso sob novo comando. Além disso, ao longo deste sábado, aqui em nossa página, você também pode conferir notas e reportagens exclusivas sobre o que se passa nos bastidores tanto da Câmara quanto do Senado. Siga conosco!