Como ataques de Kassab a Lula e Haddad foram recebidos no entorno de Tarcísio

Aliados de Tarcísio de Freitas comemoraram — com moderação — as caneladas de Gilberto Kassab em Lula e Fernando Haddad, na quarta-feira, 29.

No entorno de Tarcísio, as críticas abertas ao governo do presidente e ao que ele vê como “fraqueza” do ministro da Fazenda foram percebidas como num tom acima do que sempre se espera de falas públicas do comedido Kassab.

Esses petardos contribuem, nas palavras de um político próximo ao governador, para reduzir em alguma medida a “nuvem de sinais trocados” que emana do chefe do PSD, aliado do político bolsonarista mais poderoso do país, Tarcísio de Freitas, e do governo do PT.

Por outro lado, as comemorações foram moderadas por uma razão singela: trata-se de Gilberto Kassab. “Não dá para levar muito ao pé da letra o que ele diz, é uma esfinge”, previne-se um interlocutor frequente de Tarcísio.