‘Partido de Kassab só é grande porque Lula deixa ser’

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse à coluna que, ao chamar Fernando Haddad de “ministro fraco”, Gilberto Kassab mirou a reforma ministerial que Lula deve começar nas próximas semanas.

“Normalmente, o que o Kassab fala você tem de tentar interpretar. É meio bíblico. Ele fala ‘cuidado com a maçã, tem uma cobra’. Mas não tem nada a ver com a maçã e a cobra. É outra coisa. Acho que tem a ver com reforma ministerial. É o espaço que ele quer a mais.”

Ex-governador de São Paulo, França é próximo de Kassab nas trincheiras da política paulista e nacional. Mas o ministro não poupou o comentário sobre a legenda de Kassab, o PSD.

Prosseguiu França:

“Ele sabe que se o Lula fizer assim [estalou os dedos], ele perde metade do partido dele. O partido dele só é grande porque o Lula deixa ser grande. O senador mais lulista que eu conheço é o senador do Kassab, o senador Otto Alencar, da Bahia. O Kassab é muito inteligente e ele pode estar também fazendo o jogo. ‘Olha, estou fazendo uma crítica aqui…”.