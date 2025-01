‘Tarcísio é nome mais forte da direita contra Lula’

O governador Tarcísio de Freitas é o nome mais forte da direita para uma disputa contra o presidente Lula em 2026. A opinião é do ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Mas, com um Bolsonaro titubeante, a avaliação de França é que Tarcísio não deixaria o governo paulista para enfrentar o petista pela Presidência da República.

“Tarcísio de Freitas seria o melhor candidato do grupo de Bolsonaro. Ele é um moço educado. É alguém que não tem a rejeição de Bolsonaro”, disse o ministro à coluna.

“Agora, ele não é do ramo, não é da política. Vai ficar com medo de fazer essa transição”, ponderou.

A suposta insegurança de Tarcísio repousaria justamente em seu mentor, Jair Bolsonaro. O ministro explicou: Tarcísio, em 2026, teria de anunciar sua saída do governo em abril, mas seria confirmado como candidato apenas em julho.

“E ninguém consegue saber o que está dentro da cabeça daquele Bolsonaro. Vai que esse Bolsonaro chega em julho e diz: ‘não vai ser você, vai ser meu filho’, que é o que todo mundo acha que ele quer.”

Prosseguiu França:

“Suponho que acaba que o Tarcísio fique onde está. Até porque, aparentemente, quando você já é governador, você é o favorito para ficar no cargo em que você está.”

Apesar de acreditar que Tarcísio seja um nome forte, Márcio França disse não ver uma marca forte de seu governo. E, sobre a disputa estadual, apontou problemas para o governador.

“Gilberto Kassab, por sua vez, gostaria de ser vice de Tarcísio. Mas vai ter de enfrentar muitas conversas porque o Bolsonaro não quer, já tem um vice, que é do partido dele, e, além disso, o PL reivindica a vaga. Ali não vai caber todo mundo. Alguém vai ter de sair.”