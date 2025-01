Silvio Costa Filho foi sondado para assumir Minas e Energia, diz aliado

O atual ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho (foto), foi sondado pelo governo para assumir o Ministério das Minas e Energia, segundo um integrante da bancada do Republicanos na Câmara. Costa Filho, no entanto, teria recusado a proposta, afirma o seu aliado.

Uma das razões para a recusa seria o pouco tempo que teria à frente do novo ministério, já que ele pretende concorrer a uma vaga ao Senado por Pernambuco em 2026. Nesse caso, o ministro teria que se desincompatibilizar do cargo em março do próximo ano. Assim, avaliou que não conseguiria concluir algum projeto específico no Ministério das Minas e Energia em tão pouco tempo.

A outra razão é que Lula está cobrando de partidos como o Republicanos, o União Brasil e o PSD uma definição se estarão ao seu lado, ou não, na campanha pela reeleição em 2026. O Republicanos não quer se definir agora. Prefere aguardar.

Aliado ou rival?

O Republicanos, o União Brasil e o PSD pertencem à base aliada, mas estão divididos entre governistas e oposicionistas e não têm dado o apoio esperado pelo governo em votações importantes no Congresso.

O presidente Lula mostra-se disposto a ceder mais espaços em seu novo ministério a quem garantir apoio a ele e ao PT em 2026. Os partidos que tiverem mais parlamentares inclinados à oposição poderão, por outro lado, perder vagas no ministério.

Lula decidiu que fará a sua reforma ministerial somente depois da definição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, das mesas diretoras de cada Casa e também da votação do Orçamento no Congresso – a primeira do ano -, pois, dessa forma, saberá quem está com ele ou com a oposição.