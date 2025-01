Renan Filho, o ministro sincerão

Chefe dos Transportes, Renan Filho (MDB) tornou-se o ministro sincerão da Esplanada. Na sexta-feira, 17, Renan deu entrevista criticando o recuo do governo na fiscalização do Pix. Quando os petistas tentaram fazer Lula apoiar Maduro em sua polêmica eleição na Venezuela, o emedebista não deu meia volta e, acertadamente, chamou Maduro de ditador, o que muitos no governo evitam. “Não sou sincerão, não. É que eu não sou do PT. Eu sou do centro”, afirmou o ministro a auxiliares.

Sobre a crise do Pix, que viu como algo artificial, Renan Filho insistiu com integrantes da Esplanada que não era necessário recuar. “O governo estava do lado da verdade e quem está do lado da verdade precisa perseverar”, disse nessas conversas.

O que mais incomodou o ministro foi que, para ele, a nova regra da Receita Federal era uma flexibilização, mas o governo não soube explicar-se. O recuo, na sua visão, aumentou a desconfiança dos brasileiros sobre as reais intenções do governo com a medida de fiscalização do Pix.

Outra crítica do ministro é que o governo pôs o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para dar explicações sobre a norma, quando, diante do tamanho da crise, deveria ter escalado imediatamente Fernando Haddad.