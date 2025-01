Às vésperas da posse de Trump, parlamentares bolsonaristas fazem ‘curso de imersão’

Deputados e senadores bolsonaristas encontraram uma boa justificativa para estarem nos Estados Unidos no dia da posse de Donald Trump, na próxima segunda-feira, 20: a participação em um “curso de imersão em geopolítica” na Flórida com o blogueiro Paulo Figueiredo Filho, alvo do inquérito do golpe no STF e neto do ditador João Baptista Figueiredo, último presidente do período militar. Figueiredo mora nos EUA.

Entre a comitiva de parlamentares bolsonaristas nas “aulas”, que estão sendo dadas nesta semana, nos dias que antecedem a posse, estão os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Mário Frias (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Marcel Van Hatten (Novo-RS) e os senadores Jorge Seif (PL-SC) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Entre os assuntos do tal curso de Figueiredo, na South Florida Bible College, em Deerfield Beach, estão “ascensão e queda do jornalismo moderno”, “como as bigtechs revolucionaram o cenário político global”, “os verdadeiros dono do poder: quem controla a economia global”, “relações internacionais e estratégias da política externa americana” e “estrutura e funcionamento do sistema político americano”.

A tropa está animada. Em stories no Instagram, Eduardo Bolsonaro agradeceu a Figueiredo pelo curso e, como se já preparasse terreno para justificar despesas a serem bancadas pela Câmara, ressaltou que a política americana e a brasileira “têm tudo a ver”. “Brasil e Estados Unidos sempre andam muito próximos quando o tema são eleições” , disse. “Aprender mais sobre os Estados Unidos faz a gente ter mais clareza de cenários para prever o que pode acontecer no Brasil”, completou o filho Zero Três de Jair Bolsonaro.

Seif foi pelo mesmo caminho. Em um vídeo no Instagram, ele explicou a utilidade do curso para os parlamentares brasileiros:

“Vocês sabem, faltam poucos dias para a posse de Trump e não tem lugar melhor para se atualizar do que ao lado dos melhores, aqueles que ajudaram a construir o retorno de Donald Trump ao poder. E isso significa demais para a geopolítica mundial e, logicamente, para nossa pátria amada, Brasil”.

A coluna perguntou às assessorias de imprensa da Câmara e do Senado quais parlamentares pediram para viajar aos Estados Unidos com passagens e diárias custeadas pelas Casas. A Câmara respondeu que a informação deveria ser buscada por meio a Lei de Acesso à Informação. O Senado informou que nenhum senador pediu para viajar aos Estados Unidos a partir do último dia 10 em missões, agendas ou cursos com ônus para a Casa.

Nada impede, no entanto, que os bolsonaristas peçam reembolso das despesas da passagem pelo país de Trump.