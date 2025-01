Bahia em peso na posse de Sidônio

Até mesmo o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participa nesta terça-feira, 14, da posse de Sidônio Palmeira no Planalto. Assim, a bancada baiana do publicitário ficou completa, com Rui Costa e o senador Jaques Wagner. A história de Sidônio foi construída na Bahia, com as campanhas desses políticos.

Ao tomar posse, Sidônio elogiou a primeira-dama por seu papel em defesa das mulheres. É uma deferência depois de decidir não manter Brunna Rosa, chefe da comunicação digital da Secom, próxima de Janja. O novo ministro fez críticas à desinformação, que chamou de “movimento macabro” e à empresa Meta, e sua decisão recente, de acabar com o programa de verificação de fatos.

A Secom se vê agora em meio à batalha contra a fake news da vez, sobre a falsa taxação do Pix.

Em seu discurso de despedida, Paulo Pimenta fez questão de destacar que a equipe da Secom é formada por pessoas que estiveram com Lula nos momentos mais difíceis. Citou o fotógrafo Ricardo Stuckert, que permanece no time. Mas não citou o ex-secretário de imprensa, José Chrispiniano, assessor de Lula desde 2011.