Onde será a festa de 45 anos do PT

O PT quer uma festa memorável para o aniversário de 45 anos do partido. Organizadores do evento fizeram uma visita técnica ao Armazém da Utopia, na Praça Mauá, no Rio, e já sinalizaram que a comemoração será lá, nos dias 21 e 22 de fevereiro. O espaço, tradicionalmente ligado à esquerda no Rio, foi reinaugurado no ano passado por Lula e Janja, com a presença de Eduardo Paes.

A reforma foi possível após aportes do governo federal, ainda no governo Bolsonaro, de R$ 36 milhões, por meio do BNDES (R$ 12 milhões) e da Lei Rouanet. Responsável pelo espaço, o diretor de teatro Luiz Fernando Lobo frisou que o emprego do dinheiro foi aprovado pelo governo Bolsonaro, por meio de um edital, dentro do projeto de revitalização da zona portuária do Rio.

O local é a sede de sua Companhia Espaço Aberto. Segundo o diretor, o PT ainda não fechou o contrato de locação do espaço. Já o partido não informou o valor a ser gasto, mas disse que toda a despesa será reportada à Justiça Eleitoral, como reza a lei.

Debates

Para o aniversário, agendado para 21 e 22 de fevereiro, o PT quer uma parte de festa, mas outra de debates. Para isso, escalou o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, para escolher os temas e os debatedores.