O musical brasileiro sobre a amizade de Marilyn Monroe e Ella Fitzgerald

A amizade entre as estrelas Marilyn Monroe e Ella Fitzgerald será tema de um musical brasileiro, “Ella e Marilyn — a história de uma grande amizade”.

O espetáculo, ainda sem data de estreia nem primeira cidade a ser encenado definida, vai contar como a relação entre as duas artistas começou, nos Estados Unidos dos anos 1950 segregados pelo racismo.

O texto do espetáculo é de Fernando Duarte, autor de outros musicais com a figura de Marilyn Monroe, como “Depois do amor”, de 2015, e “Parabéns, senhor presidente”, de 2023. A direção do novo musical será de Fernando Philbert e as protagonistas no palco, como Ella Fitzgerald e Marilyn, devem ser as atrizes Karin Hils e Danielle Winits.