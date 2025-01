Escola de samba carioca levará à avenida romance do criador de Chica da Silva

O romance histórico “Chico Rei”, do escritor mineiro Agripa Vasconcelos (1896-1969), vai servir de base para o enredo da Escola de Samba Lins Imperial, da Série Prata do Carnaval do Rio de Janeiro este ano.

O autor mineiro tornou-se conhecido pelo público graças às novelas Dona Beija (1986) e Xica da Silva (1996), baseadas nos romances históricos de Agripa sobre essas personagens criadas por ele. A obra “Sagas do país das Gerais”, composta por seis histórias, consagrou o romancista como um dos grandes escritores brasileiros.

“Chico Rei” é uma dessas seis histórias. Na obra, Agripa conta sobre o processo de desenvolvimento do estado de Minas Gerais e mergulha no ciclo da escravidão.