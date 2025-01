Ministro de Lula, Renan Filho chama Maduro de “ditador incansável”

O ministro Renan Filho (Transportes) divulgou em suas redes sociais uma nota em que critica a nova posse do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, marcada para esta sexta-feira, 10. O filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL) chamou Maduro de “ditador incansável”. “Deixo meu repúdio ao regime que se impõe mais uma vez com a tentativa desse ditador em desrespeitar a soberana vontade do povo”, afirmou.

O governo Lula não reconheceu a reeleição de Maduro, por considerar que não houve transparência na divulgação dos resultados. O adversário do presidente, Edmundo González, se proclamou vencedor da eleição e foi reconhecido por alguns países como presidente eleito. O Brasil não reconheceu nenhum dos dois como vitorioso. O PT, partido do presidente, no entanto, parabenizou Maduro pela vitória nas urnas, mesmo com a polêmica em torno da divulgação dos resultados.