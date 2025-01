Gilmar isenta Kassio Nunes e André Mendonça de trama golpista

Ao se reunirem com Bolsonaro em novembro de 2022, enquanto o então presidente, segundo a PF, urdia um golpe de Estado, os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, do STF, devem ter desencorajado qualquer consideração golpista que ouviram de Bolsonaro. A avaliação é de Gilmar Mendes, que, em entrevista à coluna, comentou pela primeira vez publicamente um assunto que todos os demais ministros do Supremo comentam desde que os encontros secretos, fora da agenda, foram revelados pela coluna.

“Muito provavelmente eles tenham sido chamados e escutaram algum tipo de consideração. Se me é dado supor, devem ter feito considerações contrárias a qualquer aventura”.

A dupla costuma votar isolada dos demais ministros STF em temas caros ao bolsonarismo, a exemplo de punições aos golpistas de 8 de Janeiro. Mas, segundo Gilmar Mendes, o convívio com eles é “extremamente harmonioso”.

Sobre os encontros que teve com Bolsonaro, o ministro disse que chamaram particularmente sua atenção as inclinações do então presidente a teorias da conspiração. As paranoias envolviam principalmente Alexandre de Moraes, principal rival de Bolsonaro no Supremo e relator das investigações que devem levar o ex-presidente a julgamento em 2025.

Em agosto de 2023, a coluna revelou que Nunes Marques e André Mendonça participaram de reuniões secretas com o então presidente, que havia sido derrotado por Lula, e o alto escalão do governo. Os encontros foram apurados no âmbito das investigações da PF, que depararam com emails que o ajudante de ordens de Bolsonaro, Jonathas Diniz Vieira Coelho, esqueceu de apagar.

Em 1º de novembro de 2022, dois dias depois da derrota de Bolsonaro, Kassio Nunes Marques esteve no Palácio do Alvorada com Jorge Oliveira, ministro do TCU indicado por Bolsonaro. Participaram do encontro o ministro da Justiça, Anderson Torres, o ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria, o chefe de gabinete, Pedro Cesar, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro da CGU, Wagner Rosário, o senador Flávio Bolsonaro e o assessor Vicente Santini.

A reunião ocorreu às 11h50, no Palácio do Alvorada, segundo a mensagem obtida pela coluna no e-mail de Jonathas Coelho. Mas o encontro ficou fora da agenda oficial do presidente.

Kassio Nunes voltou a se encontrar com Bolsonaro em 9 de novembro, na presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do ministro Célio Faria e do assessor Santini. Desta vez, o Planalto divulgou a reunião, mas não citou a presença do ministro do STF.

Já o ministro André Mendonça compareceu ao Alvorada para um café da manhã, às 8h, no feriado de Finados, dia 2 de novembro de 2022. Participaram da conversa o senador eleito Rogério Marinho, o ministro Ciro Nogueira e o general Walter Braga Netto. Mais uma vez, a agenda oficial omitiu o encontro.