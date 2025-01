O ano de prosperidade de Duda Lima, o marqueteiro da direita, em 2024

O marqueteiro Duda Lima, que vinha trabalhando em campanhas políticas da direita e anunciou no fim de 2024 sua aposentadoria de eleições, teve no último ano de sua atuação eleitoral um período bastante próspero.

Entre o trabalho em campanhas políticas municipais e os serviços a partidos políticos fora do período das eleições, duas empresas de Lima faturaram R$ 12,1 milhões em 2024, uma invejável média de 1 milhão por mês. O marqueteiro paulista é homem de confiança de Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

A F.A.R.O Propaganda e Publicidade recebeu um total de R$ 8 milhões. O valor se dividiu entre R$ 656,4 mil do PL estadual de São Paulo, R$ 223,2 mil do PL nacional e R$ 7,2 milhões de quatro campanhas eleitorais: Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo; Gilvan Junior (PSDB), em Santo André; Delegado Eduardo Boigues (PL), em Itaquaquecetuba; e Flávia Morando (União Brasil), em São Bernardo do Campo.

Os outros R$ 4 milhões foram recebidos por Duda Lima por meio de sua outra firma, a Quilômetro 20 Integração e Estratégia Criativa. A campanha de Nunes pagou R$ 2,5 milhões à empresa, enquanto o PL nacional gastou R$ 1,2 milhão e o MDB paulista, R$ 300 mil.