Médicos cooperados da Unimed-Rio ficam sem receber

Um mau prenúncio aos clientes da Unimed no Rio de Janeiro sobre a situação da empresa: a Unimed-Rio informou nessa sexta-feira, 3, atraso no pagamento a médicos cooperados.

Em um comunicado enviado aos seus cerca de 5 mil cooperados, a Unimed-Rio explicou que não conseguiria fazer os pagamentos a todos porque havia embolsado da Unimed do Estado do Rio de Janeiro (Unimed Ferj) somente 35% do valor a receber pelos atendimentos.

Em meio à grave crise financeira da Unimed-Rio, sua carteira de beneficiários de planos de assistência médica foi absorvida pela Unimed Ferj em abril de 2024. À época, pouco mais 450 mil clientes. Desde então, a Unimed-Rio deixou de ser operadora de planos para seguir como prestadora de serviços de saúde.

Segundo a Unimed-Rio, os médicos que ficaram sem o dinheiro na sexta vão receber parcialmente na segunda-feira, 6 de janeiro.

Ainda conforme o comunicado, a Unimed Ferj ainda não apresentou cronogramas definitivos para pagamento aos médicos em outros meses em atraso, como novembro e dezembro de 2024.

Sem que os médicos recebam, eles podem simplesmente cruzar os braços e deixar de atender os beneficiários do plano.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da Unimed-Rio e da Unimed Ferj e aguarda posicionamento.