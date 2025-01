Jornalista Beatriz Bulla vai substituir Kennedy Alencar no “É notícia”

A jornalista Beatriz Bulla, que se despediu de O Estado de S. Paulo, vai assumir a apresentação do “É notícia”, programa semanal de entrevistas da RedeTV!. Bulla vai substituir Kennedy Alencar, que se tornou diretor de relações institucionais da Vale.

O “É notícia” com Bulla tem estreia prevista para 23 de janeiro, com o mesmo formato. O programa manterá gravações em Brasília e São Paulo e vai ao ar às quintas-feiras, às 23h45.

“O ano começa quente na economia, com mudança no BC, e haverá eleição no Congresso. Muitos assuntos bons para abordarmos e várias possibilidades de entrevistados”, disse Stephanie Freitas, diretora de jornalismo da Rede TV!.