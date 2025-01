Mudança na Rede D’Or: CEO da SulAmérica deixa diretoria

O ano começa com uma mudança na diretoria da Rede D’Or São Luiz, maior grupo hospitalar do Brasil, que reúne hospitais de luxo como CopaStar, no Rio de Janeiro, e Vila Nova Star, em São Paulo.

A executiva Raquel Reis Corrêa, que integrava a direção da companhia desde abril de 2022 e foi vice-presidente de Produtos, deixou o cargo nessa quarta-feira (1º/1). A saída de Raquel, segundo a rede, se deu por uma “melhor adequação de sua estrutura organizacional”.

Embora tenha saído do posto na diretoria do grupo hospitalar, a executiva seguirá como CEO da SulAmérica Saúde & Odonto. A Rede D’Or comprou a SulAmérica em 2022, em um negócio de cerca de R$ 13 bilhões.