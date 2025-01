Investigado por uso de jatinho de empresa, Alcolumbre não teve gastos com viagens

Na contramão de todos os senadores de fora do Distrito Federal, o senador Davi Alcolumbre não teve nenhum gasto da cota parlamentar com viagens. Alcolumbre é investigado no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá por usar o jatinho de uma empresa beneficiada por emendas parlamentares dele.

Em sua página de prestação de contas, aparecem somente gastos com aluguel de carro em Brasília, divulgação da atividade parlamentar e contratação de consultorias.

Como mostrou o repórter Elijonas Maia, Alcolumbre é investigado por usar o jatinho da Saúde Link, empresa contemplada por diversos contratos na Secretaria de Saúde do Amapá. A empresa foi responsável pelo programa Mais Visão, suspenso pelo Ministério Público do Amapá por irregularidades que afetaram 104 pacientes — há dezenas de relatos de pessoas que ficaram cegas após terem sido atendidas pelo programa. ??

Embora não tenha nada a ver com erros médicos do Mais Visão, Alcolumbre está na origem do programa. Em seu site, a empresa fala que “o Programa +Visão teve início no começo de 2021, com a iniciativa do senador Davi Alcolumbre em parceria com o Governo do Estado do Amapá”.

Em 2024, Alcolumbre destinou R$ 8,6 milhões em emendas parlamentares para a Secretaria de Saúde do Amapá, que contratou a empresa. No ano anterior, foram R$ 6,4 milhões, totalizando R$ 15 milhões em dois anos.

Procurado, Davi Alcolumbre não respondeu à coluna.