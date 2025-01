Lula faz novo exame e hospital aponta melhora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao hospital em Brasília neste último dia do ano para fazer uma tomografia. O exame foi realizado para verificar o estado da região do cérebro onde ele teve a hemorragia que o obrigou a passar por uma cirurgia de emergência, há algumas semanas.

Lula fez a tomografia na unidade brasiliense do Sírio-Libanês. Em nota, o hospital assegurou que houve uma “melhora importante” em relação ao quadro inicial do presidente, motivado por uma queda no Palácio do Alvorada.

“O resultado reforça melhora importante em relação ao quadro inicial e é condizente com o ótimo estado de saúde do presidente, que segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o texto.

Seguindo recomendação de seus médicos, Lula deverá passar o Ano Novo em Brasília, ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, e sem grandes badalações. Antes de passar pela cirurgia, ele pretendia viajar para a Base Naval de Aratu, em Salvador. Em razão da necessidade de repouso, porém, a viagem teve de ser cancelada.