Ex-deputado Daniel Silveira vai a shopping e comete 9 violações da condicional

No domingo, 22, o ex-deputado Daniel Silveira, um dos condenados por atos antidemocráticos, ficou mais de dez horas fora de casa, de onde não poderia ter saído por determinação judicial. Dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro listam pelo menos 9 violações, somando mais de dez horas fora da residência. As informações encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes (STF) ainda contradizem argumentos da defesa do ex-deputado de que ele teria passado mal e precisou ir a um hospital.

Na lista de lugares que o ex-deputado teria passado no domingo está até um shopping. “Entre outros inúmeros endereços visitados, o sentenciado passou mais de uma hora no Shopping, reforçando a inexistência de qualquer problema sério de saúde, como alegado falsamente por sua defesa”, destaca despacho de Moraes. O ministro cobrou explicações dos advogados de Silveira.

O ex-deputado, condenado a quase nove anos de prisão, havia conseguido liberdade condicional na sexta-feira, 20. Porém, ele precisaria cumprir pelo menos 12 condições, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do Estado e permanecer em casa das 22h às 6h e nos sábados, domingos e feriados. No entanto, na véspera do Natal, ele retornou à prisão por violação das regras.