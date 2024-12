A partir de 2026, fraudes com PIX poderão ser rastreadas e dinheiro, devolvido

O Banco Central prepara mudanças no sistema de registro das operações via PIX que, na prática, permitirão o rastreio de operações fraudulentas que circulam por várias contas diferentes. Com isso, será possível fazer o bloqueio e a devolução dos recursos em casos de fraudes, segundo explicou Ricardo Mourão, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC.

A novidade foi tema do Fórum PIX, no início desse mês, realizado pelos técnicos do Banco Central com as instituições financeiras que oferecem o serviço, especialistas de mercado e consumidores. A ideia, de acordo com nota divulgada pelo BC, é que essa evolução no PIX entre em vigor no primeiro trimestre de 2026.

PIX por aproximação

Melhorias na segurança das operações via PIX é um dos focos de atenção nos estudos do BC. Outra mudança já em vigor é o PIX por aproximação que funciona da mesma forma dos cartões de pagamento. O cliente bancário aproxima o celular das maquininhas de cartão para efetuar a transação. Essa modalidade de pagamento pode ser feita por carteira digital ou pelo App dos bancos.