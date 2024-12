Troca da Secom de Lula não é suficiente, aponta especialista em redes

A troca do ministro Paulo Pimenta pelo marqueteiro Sidônio Palmeira na Secom do governo federal não é o suficiente, aponta o especialista em marketing Digital Alek Maracajá. A análise de Maracajá é que o governo federal precisa apostar, prioritariamente, no digital.

Sidônio assumirá a Secom do governo federal em janeiro de 2025. A gestão de Pimenta à frente da pasta foi duramente criticada por integrantes do Palácio do Planalto e pelo próprio presidente Lula.

Levantamentos da agência AtivaWeb, comandada por Maracajá, apontam que, desde março de 2023, o crescimento de Lula nas redes sociais está estacionado. No mesmo período, Jair Bolsonaro conseguiu 1,8 milhão de novos seguidores.

O especialista afirma que, em tempos de polarização, a comunicação digital de um líder político como Lula precisa de “muito mais do que discursos bem-intencionados”. Além disso, Maracajá afirma que o presidente e o governo federal precisam de uma gestão de crise mais afiada.

“Um planejamento digital estruturado não se refere apenas a postar. Trata-se de construir uma narrativa que conecte Lula a diferentes bolhas sociais, desde o jovem da periferia até o empresário progressista. Contar histórias autênticas que humanizem sua figura e gerem engajamento genuíno é a chave para expandir sua base e manter relevância”, disse Maracajá.

Além disso, Maracajá afirma que o presidente e o governo federal precisam "dialogar com múltiplas bolhas", o que ele aponta ser um dos maiores desafios em meio à polarização.